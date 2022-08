Uomini e Donne gossip, la furia di Teresanna Pugliese: “Non ve lo permetto” (Di domenica 21 agosto 2022) Questa volta al centro dell’odio social è finita una delle troniste più amate della storia di Uomini e Donne, nonché ex concorrente del GF Vip 5. Stiamo parlando di Teresanna Pugliese, che nelle ultime ore è stata attaccata per via di un selfie pubblicato su Instagram e che secondo gli haters mostrava un seno brutto e “cadente”. E Teresanna ha risposto per le rime. Uomini e Donne, il drammatico sfogo di Teresa Cilia: “Vivo nella paura” L'ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato su Instagram come mai è sparita dai social e parlato del momento particolare che sta vivendo Uomini e Donne ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 21 agosto 2022) Questa volta al centro dell’odio social è finita una delle troniste più amate della storia di, nonché ex concorrente del GF Vip 5. Stiamo parlando di, che nelle ultime ore è stata attaccata per via di un selfie pubblicato su Instagram e che secondo gli haters mostrava un seno brutto e “cadente”. Eha risposto per le rime., il drammatico sfogo di Teresa Cilia: “Vivo nella paura” L'ex tronista diha spiegato su Instagram come mai è sparita dai social e parlato del momento particolare che sta vivendo...

matteosalvinimi : L’abbiamo fortemente voluto - come Lega - quando ero ministro. Si dimostra, ogni giorno di più, un potente deterren… - c_appendino : Un gesto disgustoso di cui magari i responsabili andranno pure fieri, ignorando chi fosse Tina Anselmi e quanto del… - ciropellegrino : Queste donne e questi uomini hanno fornito un pasto a chi non può permetterselo anche a #Ferragosto. È la Mensa de… - Laparanoia_mia : @wakametashipriv Purtroppo molti uomini sul social fanno parte di una generazione che ha profondamente sbagliato il… - shesliterature : RT @Hinayumm: ve lo giuro che NIENTE è più fastidioso di uomini gay che usano slur misogini sia per se stessi che per le donne amo essere… -