Unione Popolare con De Magistris | raggiunto quorum firme per presentare lista alle politiche

(Di domenica 21 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Traguardoper l’con De. Il segretario provinciale del partito di rifondazione comunista, Loredana Marino, in un comunicato ha reso noto che, anche in provincia di Salerno, sarà dunque possibile depositare in Corte d’Appello laper le candidatureelezionidel prossimo 25 settembre grazie alla raccolta di. “Anche in provincia di Salerno ce l’abbiamo fatta, grazie all’immensa generosità di compagne e compagni, un lavoro sinergico che ha visto impegnati anche i militanti di Potere al Popolo e Dema, in pochi giorni di agosto, ma ci siamo riusciti – ha scritto in una nota – Un ringraziamento lo rivolgiamo soprattutto a quanti hanno ...

A SINISTRA Mentre il Pci non è riuscito a raccogliere le firme,con De Magistris è riuscita a presentare le liste (qui a lato l'elenco). Tra i candidati, capolista al Senato nel ...'Abbiamo raccolto le firme in tutta Italia, in tutti i collegi, oltre 50.000 firme in dieci giorni. Un risultato senza precedenti nella storia elettorale italiana., nata da un mese, esiste e batte il colpo della rivoluzione che avanza'. Lo afferma Luigi de Magistris portavoce di