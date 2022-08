Una Vita, anticipazioni dal 22 al 27 agosto 2022: Genoveva è incinta, ma decide di... (Di domenica 21 agosto 2022) Una Vita torna sugli schermi di Canale 5 dopo la pausa estiva con una settimana ricca di colpi di scena importanti. Stando alle anticipazioni della soap spagnola, la protagonista delle puntate dal 22 al 27 agosto 2022, sarà Genoveva. Quest'ultima scoprirà di essere incinta, ma deciderà di abortire ed inoltre riuscirà a trovare il chimico Rodrigo Lluch. Nel frattempo, Valeria e David prepareranno la fuga negli Stati Uniti, mentre Lolita nutrirà dei sospetti sul rapporto tra Ramon e Fidel. Una Vita trame 22-26 agosto 2022: Valeria e David pensano di fuggire negli Stati Uniti Valeria e David penseranno di fuggire negli Stati Uniti, ma l'uomo quando incontrerà Aurelio per strada con il suo scagnozzo, fingerà di voler ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 21 agosto 2022) Unatorna sugli schermi di Canale 5 dopo la pausa estiva con una settimana ricca di colpi di scena importanti. Stando alledella soap spagnola, la protagonista delle puntate dal 22 al 27, sarà. Quest'ultima scoprirà di essere, marà di abortire ed inoltre riuscirà a trovare il chimico Rodrigo Lluch. Nel frattempo, Valeria e David prepareranno la fuga negli Stati Uniti, mentre Lolita nutrirà dei sospetti sul rapporto tra Ramon e Fidel. Unatrame 22-26: Valeria e David pensano di fuggire negli Stati Uniti Valeria e David penseranno di fuggire negli Stati Uniti, ma l'uomo quando incontrerà Aurelio per strada con il suo scagnozzo, fingerà di voler ...

