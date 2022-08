Una Vita, anticipazioni (22-27 agosto 2022): Genoveva è incinta (Di domenica 21 agosto 2022) Una Vita Dopo la pausa estiva, necessaria per ritardare la conclusione, Una Vita torna nel primo pomeriggio di Canale 5. Da lunedì 22, la soap spagnola sarà in onda nuovamente alle 14.10. Di seguito le anticipazioni delle prossime puntate. Una Vita: anticipazioni da lunedì 22 a sabato 27 agosto 2022 Valeria e David progettano di fuggire insieme negli Stati Uniti, ma quando David incontra Aurelio insieme al suo sicario, apparentemente torna a offrire i suoi servigi al suo ex padrone. Liberto e Hortensia litigano per la mancanza di rispetto che la donna ha per Pascual; l’invito di Angel ad Azucena all’opera, nel palco privato che la sua famiglia ha al Teatro Real, fa ben sperare le sorelle Rubio. Aurelio e Marcelo pensano che Genoveva sia ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 21 agosto 2022) UnaDopo la pausa estiva, necessaria per ritardare la conclusione, Unatorna nel primo pomeriggio di Canale 5. Da lunedì 22, la soap spagnola sarà in onda nuovamente alle 14.10. Di seguito ledelle prossime puntate. Unada lunedì 22 a sabato 27Valeria e David progettano di fuggire insieme negli Stati Uniti, ma quando David incontra Aurelio insieme al suo sicario, apparentemente torna a offrire i suoi servigi al suo ex padrone. Liberto e Hortensia litigano per la mancanza di rispetto che la donna ha per Pascual; l’invito di Angel ad Azucena all’opera, nel palco privato che la sua famiglia ha al Teatro Real, fa ben sperare le sorelle Rubio. Aurelio e Marcelo pensano chesia ...

