Una colata di miliardi per l'acciaio dell'ex Ilva (Di domenica 21 agosto 2022) Il governo va in aiuto degli impianti di Taranto a corto di liquidità, anche a causa di ritardi di Invitalia e del mancato credito da parte delle banche spaventate dai vari sequestri ordinati dai magistrati. L’incertezza fa male al business.ei bar di via Tommaso d’Aquino, la via principale di Taranto, non se ne parla più. I destini dell’ex Ilva, ora Acciaierie d’Italia, non scaldano le conversazioni. Fa più notizia l’arrivo delle navi da crociera della Msc, che hanno inserito la città dei due mari tra le sue tappe, portando in dote migliaia di turisti. Taranto vorrebbe scrollarsi di dosso l’immagine di capitale dell’acciaio per diventare sempre di più un polo turistico. Ma nell’apparente disinteresse dei cittadini, il grande impianto siderurgico che impiega 8.170 ... Leggi su panorama (Di domenica 21 agosto 2022) Il governo va in aiuto degli impianti di Taranto a corto di liquidità, anche a causa di ritardi di Invitalia e del mancato credito da partee banche spaventate dai vari sequestri ordinati dai magistrati. L’incertezza fa male al business.ei bar di via Tommaso d’Aquino, la via principale di Taranto, non se ne parla più. I destini’ex, ora Acciaierie d’Italia, non scaldano le conversazioni. Fa più notizia l’arrivoe navi da crocieraa Msc, che hanno inserito la città dei due mari tra le sue tappe, portando in dote migliaia di turisti. Taranto vorrebbe scrollarsi di dosso l’immagine di capitaleper diventare sempre di più un polo turistico. Ma nell’apparente disinteresse dei cittadini, il grande impianto siderurgico che impiega 8.170 ...

vigilidelfuoco : #Maltempo #ReggioCalabria, svolti oltre 20 interventi per alberi pericolanti e soccorso ad automobilisti in diffico… - ApreaLello : @gianca7871 Non stimo Berlusconi né come politico né come uomo e oggi lo trovo addirittura patetico, ma vivo a Mila… - mimmo_gabrieli : @DaliaDaliaanfo Mettiamoci, una colata di cemento sopra. - MilaZenji : @berlusconi Dopo che voi destronzi avete distrutto il paesello sotto una colata di cemento e asfalto per accontenta… - costantino2M : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Sarà meglio che li integri sti neri che tanto non li fermi. Il resto so tutte balle… -