Una campagna elettorale scadente fomenta l'astensionismo (Di domenica 21 agosto 2022) Roma, 21 ago – L'astensione elettorale è ormai consuetudine delle nostre consultazioni amministrative, territoriali o nazionali. Il clima di sfiducia di milioni di italiani nei confronti delle istituzioni ha raggiunto massimi storici, trasformandosi in voto di protesta o nella mancata presenza al seggio elettorale. Una campagna elettorale senza contenuti Non è dato sapere quanto l'appuntamento del 25 settembre potrà risentire di questo fenomeno e che percentuali di affluenza si registreranno alle urne, complice anche una campagna elettorale non certo brillante. Contrapposizioni, mancanza di serietà, tradimenti e scissioni stanno lacerando ulteriormente il nostro panorama politico, comportando il superamento di quelle che dovrebbero essere le proposte politiche volte alla ...

