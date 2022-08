“Un terribile cancro ce lo ha portato via”. Lutto nel cinema e nella tv, il famoso attore morto a 49 anni (Di domenica 21 agosto 2022) Lutto nel mondo del cinema e della tv. È morto Ioane John King, l’attore neozelandese reso celebre dal ruolo di Rhaskos nella serie tv Starz Spartacus. Ioane aveva 49 anni ed era affetto da adenocarcinoma, un tumore maligno. L’uomo è morto il 15 agosto, ma la notizia è stata data solo qualche giorno dopo dalla famiglia con un post su una pagina Facebook dedicata alla sua battaglia contro il cancro. Il messaggio comunica che l’attore è morto circondato dall’affetto dei suoi cari. Leggendo i suoi post si scopre che l’attore aveva ricevuto la diagnosi a gennaio e la sua famiglia aveva lanciato una raccolta fondi a marzo, per poter coprire le spese mediche. Il terribile ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 21 agosto 2022)nel mondo dele della tv. ÈIoane John King, l’neozelandese reso celebre dal ruolo di Rhaskosserie tv Starz Spartacus. Ioane aveva 49ed era affetto da adenocarcinoma, un tumore maligno. L’uomo èil 15 agosto, ma la notizia è stata data solo qualche giorno dopo dalla famiglia con un post su una pagina Facebook dedicata alla sua battaglia contro il. Il messaggio comunica che l’circondato dall’affetto dei suoi cari. Leggendo i suoi post si scopre che l’aveva ricevuto la diagnosi a gennaio e la sua famiglia aveva lanciato una raccolta fondi a marzo, per poter coprire le spese mediche. Il...

durinsland : mi dispiace usare questo termine per descrivere una cosa che nella realtà è terribile, ma che cringiata la sottotra… - Filo_Mena_Filo : RT @MedBunker: Quello fucsia è un linfocita T (un globulo bianco). A destra enorme, in azzurro, una cellula del terribile cancro ovarico. I… - ___setmefree : @ti_effe @amyamy_wakeup @Vivi5586160939 @Simona57441016 @ttumcialls @_alwaystired__ Leggevo un articolo giusto ieri… - Silvy6701 : @rasputin_LG2 Purtroppo sì, io purtroppo ne so qualcosa di cancro al fegato, anche se non in via diretta. È una roba terribile. - alauc0 : Walter White scopre di avere un cancro terminale ai polmoni. Incapace di accettare questa terribile realtà, e preoc… -