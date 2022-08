Un roastbeef dai profumi panteschi | accompagnato da una tavola imbandita con i colori del sole Per una cena di fine estate

Leggi su iodonna

(Di domenica 21 agosto 2022) Essere cultori dell’art de la table è requisito fondamentale nel caso di inviti formali. E, certo, si va sul sicuro con lino bianco, argenti, decori convenzionali. Ma questa apparecchiatura, che formale non sembra, è un mix and match di squisite porcellane, tessuti d ‘autore e posateria, studiato per accogliere l ‘ospite più esigente. Fidatevi.al sale e insalata pantesca. Tessuti RENAISSANCE REHAB , piatti e ciotola HERMÈS HOME , bicchieri IVV, posate BOTTEGA STRINGA , tovagliolo H&M HOME Ricetta:al sale e insalata pantesca Ingredienti x 4: 800/900 g controfiletto di manzo in un pezzo intero (oppure lombata o scamone) 3 cucchiai di erbe aromatiche tritate (rosmarino, timo e salvia) 1kg sale grosso 2 patate, lessate, sbucciate, a pezzetti 200 g pomodorini (pachino o piccadilly) 1 cipolla di Tropea, piccola affettata olive ...