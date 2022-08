Un Posto al Sole | Nina Soldano racconta il dramma | Tutta colpa della malattia

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 21 agosto 2022)ha subito dei drammi davvero devastanti. Vediamo cosa è accaduto all’ attrice Pisana Tutti conosconoper il suo ruolo di Marina Giordano in Unal. In pochi, invece, si ricorderanno che ha anche vestito i panni di Miss Sud nello storico Indietro. Ha alle spalle una lunga carriera cinematografica e ha interpretato dei ruoli anche in film molto importanti come Paprika di Tinto Brass, Bonus Malus di Vito Zagarrio e Berlin '39 di Sergio Sollima. Gran partesua celebrità,via, è da attribuire al piccolo schermo. Ha infatti scritto pagine importantistoriatelevisione italiana ed è diventata molto celebre, come detto, grazie al ruolo di ...