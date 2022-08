Un posto al sole | Miriam Candurro rivela | «Nell' ultima puntata»

(Di domenica 21 agosto 2022)hato un'anticipazione parecchio interessante sul personaggio che interpreta ad Unal. Stiamo parlando di Serena Cirillo, moglie di Filippo Sartori. L'attrice ha confessato che la sorella delle gemelle Micaela e Manuela vivrà un «evento impensabile». Di cosa si tratta? Unal: parlaEntrata a far parte della grande famiglia di Unalnel 2012, l'attriceha parlato del suo personaggio. La storica soap opera di Rai3 è andata in pausa per le vacanze estive lasciando Serena Cirillo e tutta la sua famiglia in ferie al mare. Un «evento impensabile», però, sta per sconvolgere l'esistenza ...

Agenzia_Ansa : Addio a Carmen Scivittaro, la Teresa Diacono di Un posto al sole. L'attrice aveva 77 anni, nella fiction fino al 20… - RaiNews : Nella fiction partenopea, interpretava il personaggio di Teresina, la moglie di Otello. L’attrice è scomparsa oggi,… - fanpage : È morta Carmen Scivittaro, l'attrice aveva 77 anni - Mcristi99041260 : @HoaraBorselli Ma perché non sta zitta signorina nessuno… abbiamo capito tutti che sta cercando un posto al sole e… - VisonaNicola : @GioB1974 @LorenzoCast89 Evidentemente si cerca un posto al sole nelle nuove amministrazioni -

A far loro compagnia, nei mesi dove il turismo latita, sono solo il, le onde del mare, il ... un viaggio nel tempo che narra i volti di chi ha abitato in questomitologico. Per il presidente ......punti nonostantetre vittorie, cioè quella ottenuta a fine aprile a Portimao e poi le due consecutive di Barcellona e Sachsenring a giugno, seguite però dallo "zero" ad Assen e dall'ottavo...Una svolta per uno dei personaggi più giovani ed affascinanti di Un Posto al Sole, rivelata proprio dall'attore che lo interpreta nella soap ...“A Pianosa quando arriva la barca è sempre un evento”. Bastano le parole di Alfredo Mitrano, per capire dove stiamo approdando. Pianosino di nascita, figlio di un secondino (così si chiamavano allora) ...