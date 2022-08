Un elegante Casio da 35 dollari è il modo più semplice per non appesantire il polso

Leggi su gqitalia

(Di domenica 21 agosto 2022) L'orologiaio svizzero Richard Mille è noto, sia per avere una fanbase d'élite che comprende personaggi di alto livello, a partire da Rafael Nadal fino a Jay-Z, sia per la produzione di pezzi altamente sofisticati e dal prezzo esorbitante. Il più recente è l'RM-01UP Ferrari 2022 dallo spessore di soli 1,75 mm, poco più di due carte di credito impilate. Quest'estate, il modello appena presentato è subito passato alla storia come l'orologio meccanico più sottile mai realizzato. Con una tiratura limitata a 150 esemplari e un prezzo di 1,9 milioni di euro, l'RM-01UP Ferrari supera una lunga serie di precedenti contendenti al titolo, dal Piaget Altiplano Ultimate Concept del 2020, 2,0 mm di spessore alla modica cifra di 440.000 euro, al BULGARI Octo Finissimo Ultra di quest'anno, 1,8 mm di spessore a 450.000 euro. Per quanto impressionanti siano questi esemplari, hanno tutti due cose in ...