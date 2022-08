Un bambino di 4 anni è stato morso da una vipera vicino Perugia

(Di domenica 21 agosto 2022) AGI - È "sotto controllo" la situazione sanitaria deldi 4da unaa Gualdo Cattaneo, in provincia di, e trasferito dall'ospedale di Foligno al Meyer di Firenze. Lo rende noto la Usl Umbria 2 in contatto con i medici fiorentini. "Il piccolo è vigile e reattivo con parametri buoni. Sta finendo il periodo di osservazione dopo aver ricevuto la seconda dose di siero anti", riferisce ancora la Usl Umbria 2.

E' "sotto controllo" la situazione deldi quattro, residente in provincia di Perugia, morso a un braccio da un vipera e inizialmente trattato all'ospedale di Foligno per poi essere trasferito al Meyer di Firenze. Lo hanno ...Undi poco più di 2, straniero, è stato investito da un'auto questa mattina, in via dei Platani, a Lignano Sabbiadoro (Udine). Il piccolo ha riportato un grave trauma cranico ed è stato ...Un bambino di poco più di 2 anni, straniero, è stato investito da un’auto questa mattina, in via dei Platani, a Lignano Sabbiadoro (Udine). Il piccolo ha ...Tragedia stamattina a Lignano Sabbiadoro, dove un bimbo di 2 anni di origini vietnamite ma residente a Budapest è stato investito da un automobilista del posto. L'incidente ...