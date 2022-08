Ultimi ritocchi alle liste elettorali, entro domani deposito candidature (Di domenica 21 agosto 2022) Niente week end di vacanza anche questa settimana per forze politiche e candidati e/o aspiranti tali al nuovo Parlamento. Se il fine settimana scorso di ferragosto è stato impegnato e dedicato all'affissione in bacheca dei simboli elettorali e quindi alle decisioni sulle alleanze elettorali, in giornata vanno ritoccate e completate le liste con i nomi dei candidati che, a norma di legge, devono essere depositate fra le 8 di oggi e le 20 di domani, lunedì, rispettivamente 34esimo e 35esimo giorno prima del voto del 25 settembre, presso la cancelleria della Corte d`appello o del Tribunale sede dell`Ufficio centrale circoscrizionale assegnato a ciascuna delle circoscrizioni elettorali regionali in cui sono ripartiti i seggi in votazione del Parlamento. Oggi ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 21 agosto 2022) Niente week end di vacanza anche questa settimana per forze politiche e candidati e/o aspiranti tali al nuovo Parlamento. Se il fine settimana scorso di ferragosto è stato impegnato e dedicato all'affissione in bacheca dei simbolie quindidecisioni sulleanze, in giornata vanno ritoccate e completate lecon i nomi dei candidati che, a norma di legge, devono essere depositate fra le 8 di oggi e le 20 di, lunedì, rispettivamente 34esimo e 35esimo giorno prima del voto del 25 settembre, presso la cancelleria della Corte d`appello o del Tribunale sede dell`Ufficio centrale circoscrizionale assegnato a ciascuna delle circoscrizioniregionali in cui sono ripartiti i seggi in votazione del Parlamento. Oggi ...

