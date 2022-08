Ultime Notizie – Spese mediche, detrazioni e franchigia: cosa c’è da sapere (Di domenica 21 agosto 2022) Chi si trova ad affrontare Spese mediche come l’acquisto di farmaci prescritti dal Servizio sanitario nazionale ha diritto a recuperare una parte dei costi sostenuti. Ma quali sono le Spese sanitarie detraibili e come funziona la franchigia? A fare luce è La Legge per Tutti, spiegando quali acquisti o prestazioni danno diritto allo sconto fiscale del 19% e come bisogna effettuare i pagamenti. Che cos’è la detrazione sulle Spese sanitarie “Lo Stato riconosce ai cittadini un contributo per le Spese sanitarie sotto forma di detrazione fiscale. Il contribuente può così recuperare il 19% di quello che ha speso per visite ed esami o per l’acquisto di medicine o protesi” si legge sul portale di diritto. Che cosa dà diritto alla detrazione sulle ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 21 agosto 2022) Chi si trova ad affrontarecome l’acquisto di farmaci prescritti dal Servizio sanitario nazionale ha diritto a recuperare una parte dei costi sostenuti. Ma quali sono lesanitarie detraibili e come funziona la? A fare luce è La Legge per Tutti, spiegando quali acquisti o prestazioni danno diritto allo sconto fiscale del 19% e come bisogna effettuare i pagamenti. Che cos’è la detrazione sullesanitarie “Lo Stato riconosce ai cittadini un contributo per lesanitarie sotto forma di detrazione fiscale. Il contribuente può così recuperare il 19% di quello che ha speso per visite ed esami o per l’acquisto di medicine o protesi” si legge sul portale di diritto. Chedà diritto alla detrazione sulle ...

Corriere : Pd, La Regina rinuncia a candidarsi dopo le dichiarazioni sullo stato di Israele - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 88 morti e 24.394 positivi, il tasso di positività è al 14,8%. In calo i ricoveri… - Bossofhousee : RT @junews24com: Nosotti consiglia Allegri: «Kostic può giocare anche in questo ruolo» - - Profilo3Marco : RT @junews24com: Milik insidia Depay: valutazioni in corso in casa Juve. Ultimissime - - junews24com : Milik Juve, il polacco tenta il sorpasso: cifre e dettagli dell'operazione - -