Ultime Notizie – Poker Napoli al Monza con doppietta Kvaratskhelia

Dominio del Napoli in casa al Maradona, che mette ko il Monza ospite 4-0. A sbloccare il risultato già dal primo tempo il nuovo arrivo azzurro, il georgiano Khvicha Kvaratskhelia al 34? con un gran tiro da lontano che rimbalza sul palo destro ed entra, raddoppio di Osimhen al 46? nel recupero. Alla ripresa Kvaratskhelia aumenta ancora la considerazione dei tifosi nei suoi confronti segnando la rete del 3-0 al 61? che indica bene la poca presenza in campo del Monza, malgrado la rete dell'ex Petagna al 68? poi annullata per un fallo precedente. Chiude la partita un altro nuovo acquisto, il coreano Kim, nel quarto minuto del recupero: il suo primo gol in Serie A. Azzurri a punteggio pieno e Monza ancora fermo al palo.

