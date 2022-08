Ultime Notizie – Europei nuoto | Acerenza oro in 10 km acque libere

(Di domenica 21 agosto 2022) Oro per Domenicoaglididi Roma. L’atleta della Fiamme Oro della Polizia di Stato ha conquistato il podio nella 10 km inoggi a Ostia con 1 ora 50’33”. Gregorio Paltrinieri ha concluso invece al settimo posto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Corriere : Pd, La Regina rinuncia a candidarsi dopo le dichiarazioni sullo stato di Israele - sole24ore : ?? #DariaDugina, figlia di #OleksandrDugin - l’”ideologo di #Putin” - è morta a seguito dell’esplosione della sua au… - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - simpaol : Paragone con Italexit sarà della partita. Interessante vedere quanto rosicherà al cdx. - iolanda_pitti : RT @Corriere: Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme -

Il Sole 24 ORE

Tra malumori locali, rinunce e paracadutati, rush finale nel centrodestra per presentare le liste. Notte di lavoro in Forza Italia dove non mancano le polemiche. Caso Casellati in Basilicata. In ...Agguato nella notte a Ponticelli. Un giovane di 25 anni è stato ferito a colpi di pistola da un uomo armato di pistola in via Edoardo Scarpetta. Al momento del raid la vittima era sotto l'abitazione ... Elezioni ultime notizie. Tensioni sulle liste. Calenda, solo con il proporzionale si può fermare la ... AGI - Cinque persone soccorse dai cani bagnino della Scuola italiana cani salvataggio in una sola giornata. Tre interventi diversi nel Lazio e in Sicilia. Due ragazzi soccorsi a Giardini Naxos. Due ...Diretta Leeds Chelsea: i pronostici verranno smentiti La diretta di Leeds Chelsea si giocherà alle ore 15.00 di questa Domenica 21 Agosto, e potrebbe sorprendere i tifosi neutrali amanti del calcio ...