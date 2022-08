Ultime Notizie – Elezioni politiche, Vespa: “Meloni-Letta, confronto all’americana in tv” (Di domenica 21 agosto 2022) Giorgia Meloni e Enrico Letta hanno deciso di sfidarsi in un “confronto all’americana” nello studio di Porta a Porta in vista delle Elezioni politiche 2022 del 25 settembre. Bruno Vespa, a La Stampa, illustra come sarà organizzata la trasmissione del 22 settembre. “Nella prima serata del 22 settembre sono stati invitati Enrico Letta, Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Giuseppe Conte, Silvio Berlusconi, Luigi Di Maio, Carlo Calenda. A ciascuno di loro è stata assegnata la possibilità di un’intervista di mezz’ ora”, dice il giornalista. Ogni leader ha avuto la possibilità di organizzare il proprio spazio? “Certo, ogni leader avrà il suo tempo preciso uguale per tutti. Letta e Meloni hanno deciso di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 21 agosto 2022) Giorgiae Enricohanno deciso di sfidarsi in un “” nello studio di Porta a Porta in vista delle2022 del 25 settembre. Bruno, a La Stampa, illustra come sarà organizzata la trasmissione del 22 settembre. “Nella prima serata del 22 settembre sono stati invitati Enrico, Giorgia, Matteo Salvini, Giuseppe Conte, Silvio Berlusconi, Luigi Di Maio, Carlo Calenda. A ciascuno di loro è stata assegnata la possibilità di un’intervista di mezz’ ora”, dice il giornalista. Ogni leader ha avuto la possibilità di organizzare il proprio spazio? “Certo, ogni leader avrà il suo tempo preciso uguale per tutti.hanno deciso di ...

Corriere : Pd, La Regina rinuncia a candidarsi dopo le dichiarazioni sullo stato di Israele - MarsulloEdoard1 : RT @sole24ore: ?? #DariaDugina, figlia di #OleksandrDugin - l’”ideologo di #Putin” - è morta a seguito dell’esplosione della sua auto a #Mos… - zazoomblog : Elezioni ultime notizie. Renzi e Calenda in pressing: Il confronto tv in Rai sia a 4 - #Elezioni #ultime #notizie.… - LazionewsEu : #Acerbinonlovogliamo: le ultime sulla trattativa tra #Lazio e #Inter per il 'Leone' ?? #calciomercato #notizie… - junews24com : Rugani Juve, futuro in bilico: cessione inevitabile in questo caso - -