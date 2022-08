Ultime Notizie – Elezioni 2022, Sgarbi sfida Casini a Bologna (Di domenica 21 agosto 2022) ”Casini a Bologna non rappresenta certo il Pd, lui viene dall’Udc, che ha candidato me… Siamo davvero davanti a un grande paradosso.. E’ nato in un partito ed è finito al mio posto”. Ancora non c’è l’ufficialità perché manca la fumata bianca su tutte le liste di Forza Italia a causa di vari nodi da sciogliere, quello sui capilista soprattutto, ma Vittorio Sgarbi conferma le indiscrezioni che lo danno in corsa nell’uninominale di Bologna in quota Fdi, sotto le insegne di ‘Noi moderati’, quarta gamba del centrodestra. Il critico d’arte ferrarese che sfiderà Pier Ferdinando Casini, schierato da Enrico Letta nella roccaforte del Pd, si sente già in campagna elettorale e spiega all’Adnkronos che ha in mente una serie di slogan sull’arte e la bellezza perchè il suo obiettivo è portare a ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 21 agosto 2022) ”non rappresenta certo il Pd, lui viene dall’Udc, che ha candidato me… Siamo davvero davanti a un grande paradosso.. E’ nato in un partito ed è finito al mio posto”. Ancora non c’è l’ufficialità perché manca la fumata bianca su tutte le liste di Forza Italia a causa di vari nodi da sciogliere, quello sui capilista soprattutto, ma Vittorioconferma le indiscrezioni che lo danno in corsa nell’uninominale diin quota Fdi, sotto le insegne di ‘Noi moderati’, quarta gamba del centrodestra. Il critico d’arte ferrarese che sfiderà Pier Ferdinando, schierato da Enrico Letta nella roccaforte del Pd, si sente già in campagna elettorale e spiega all’Adnkronos che ha in mente una serie di slogan sull’arte e la bellezza perchè il suo obiettivo è portare a ...

