Ultime Notizie – Elezioni 2022 | liste Forza Italia al rush finale con malumori

Elezioni 2022, liste Forza Italia al rush finale con malumori (Di domenica 21 agosto 2022) Ultime limature per le liste di Forza Italia. I vertici del partito sono chiusi in 'conclave' da stanotte per provare a uscire dal complicatissimo risiko delle candidature, che si preannuncia, soprattutto per il proporzionale, un vero e proprio bagno di sangue. Con varie esclusioni eccellenti, visto che a causa delle insidie del Rosatellum, del taglio del numero dei parlamentari e del calo di consensi di Fi rispetto al passato, sarebbero a rischio non solo i peones ma anche big e 'vecchia guardia'. Il 'corpaccione' del partito è in ansia da giorni e per molti l'attesa è diventato uno stillicidio. Veleni e vecchi rancori, come sempre accade, riemergono proprio nei momenti più delicati. I malumori sono tanti, dunque, anche forti, soprattuto quelli legati al caso della padovana Elisabetta Alberti ...

