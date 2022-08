Ultime Notizie – Elezioni 2022 | Conte | “Confronto tv tutti leader | no accordi Letta-Meloni”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 21 agosto 2022) “Apprendo da un’intervista di Bruno Vespa che da tempolavorano a un accordo per fare unda soli, a lume di candela, in prima serata in Rai, servizio pubblico. Come fossero le uniche due alternative per il Paese il 25 settembre”. Lo scrive in un post su Facebook il presidente del M5S Giuseppe, che poi aggiunge: “Questo accordo è stato evidentemente portato avanti escludendo le altre forze politiche fra cui la mia, il Movimento 5 Stelle, che è numericamente il secondo gruppo del Parlamento. Se – come si sostiene nell’intervista –hanno rinunciato alla loro mezz’ora in prima serata sul servizio pubblico per fare un’ora dia due, allora adeve essere concessa questa opportunità. Dico fin da ...