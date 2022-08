Ultime Notizie – Elezioni 2022 | chiuse liste Forza Italia in Campania

(Di domenica 21 agosto 2022) Silvio Berlusconi sarà il ‘front-man’ e con lui ci sarà anche il numero due Antonio Tajani. Sono ormai pronte, apprende l’Adnkronos, lediin, dove, raccontano, non sarebbe stato confermato nessun ‘uscente’. Il Cav sarà capolista al Senato nel proporzionale, seguito dal capogruppo a palazzo Madama, Annamaria Bernini. Tajani, invece, guiderà il listino a Montecitorio. Dietro di lui Marta Fascina, la ‘quasi moglie’ del leader azzurro, che avrà un seggio blindato. ‘Lady B’ dovrebbe correre in tutti e quattro i collegi proporzionali,1 e 2. L’obiettivo del coordinatore regionale Fulvio Martusciello, raccontano, è portare in Parlamento un consistente pacchetto rosa. Con questo schema dei tre posti bloccati, infatti, fanno notare fonti azzurre campane, ...

Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? #DariaDugina, figlia di #OleksandrDugin - l’”ideologo di #Putin” - è morta a seguito dell’esplosione della sua au… - Corriere : Pd, La Regina rinuncia a candidarsi dopo le dichiarazioni sullo stato di Israele - Flaviaventosole : RT @Corriere: Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Le notizie del giorno | 21 agosto - Serale Segui l'attualità dall'Europa e d… -

Il Sole 24 ORE

Liliana Resinovich , spunta l'ultima inquietante ipotesi sul caso della donna scomparsa e poi trovata senza vita nel triestino. Liliana potrebbe essere morta il 14 dicembre, cioè il giorno della sua ...CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleProblema: il rincaro già visibile nelle ultime bollette è solo l'inizio. Come ha avvertito qualche giorno fa l'autorità per l'energia Arera, da settembre gli importi potrebbero raddoppiare. Per questo ...Giornata da incorniciare per gli sport equestri azzurri con l'Italia salita per due volte sul podio nei Campionati Europei Giovanili Attacchi che si sono chiusi oggi ad Aszár Kisber, in Ungheria. Ad ...