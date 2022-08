UFFICIALE- I convocati di Spalletti per il Monza: c’è la notizia su Raspadori e Fabian (Di domenica 21 agosto 2022) Gli ultimi giorni di mercato sono stati scoppiettanti in casa Napoli, con gli arrivi di ben 3 calciatori: Simeone, Ndombele e Raspadori. Questi tre acquisti sono stati utilissimi per ridare entusiasmo ad una piazza delusa dai tanti addii di questa sessione di mercato ed è infatti previsto il pienone per la partita di oggi contro il Monza. C’era curiosità relativamente all’elenco dei convocati per la sfida di oggi: ci si chiedeva infatti se fossero presenti i tre neo acquisti, soprattutto in riferimento a Raspadori il cui arrivo è stato ufficializzato solo nella serata di ieri. L’ulteriore dubbio era poi legato alla presenza di Fabian Ruiz, viste le voci di mercato che lo riguardano. I convocati di #NapoliMonza #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/6E63TDDQG0— ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 21 agosto 2022) Gli ultimi giorni di mercato sono stati scoppiettanti in casa Napoli, con gli arrivi di ben 3 calciatori: Simeone, Ndombele e. Questi tre acquisti sono stati utilissimi per ridare entusiasmo ad una piazza delusa dai tanti addii di questa sessione di mercato ed è infatti previsto il pienone per la partita di oggi contro il. C’era curiosità relativamente all’elenco deiper la sfida di oggi: ci si chiedeva infatti se fossero presenti i tre neo acquisti, soprattutto in riferimento ail cui arrivo è stato ufficializzato solo nella serata di ieri. L’ulteriore dubbio era poi legato alla presenza diRuiz, viste le voci di mercato che lo riguardano. Idi #Napoli#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/6E63TDDQG0— ...

gnavarino : UFFICIALE - I 24 convocati di Spalletti per il Monza: ci sono i 3 acquisti, out Fabian - ilnapolionline : [Foto] UFFICIALE - I convocati del Napoli. Spalletti inserisce nella lista i nuovi acquisti -… - NCN_it : #UFFICIALE – I #convocati di #Spalletti: presenti #Raspadori, #Simeone e #Ndombele! #NapoliMonza #Napoli - tuttonapoli : UFFICIALE - I 24 convocati di Spalletti per il Monza: ci sono i 3 acquisti, out Fabian - ProfidiAndrea : ?? Keylor #Navas fuori dai convocati del #PSG, il #Napoli è a un passo Il portiere non è stato convocato per il mat… -