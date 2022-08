Ucraina, Zelensky: “24 agosto Russia potrebbe tentare atti crudeli” (Di domenica 21 agosto 2022) (Adnkronos) – “Dobbiamo essere coscienti che questa settimana la Russia potrebbe tentare qualcosa di particolarmente crudele”. Così in un video diffuso nella notte Volodymyr Zelensky ha avvisato del rischio che Mosca possa aumentare l’intensità, e la natura degli attacchi, in corrispondenza della data della festa dell’Indipendenza dell’Ucraina il 24 agosto. “Tutti dobbiamo essere sufficientemente forti per resistere a qualunque provocazione nemica” ha aggiunto sottolineando è necessario che “gli occupanti rispondano per tutte le loro azioni”, ricordando Bucha, Iripin ad altri attacchi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 21 agosto 2022) (Adnkronos) – “Dobbiamo essere coscienti che questa settimana laqualcosa di particolarmente crudele”. Così in un video diffuso nella notte Volodymyrha avvisato del rischio che Mosca possa aumentare l’intensità, e la natura degli attacchi, in corrispondenza della data della festa dell’Indipendenza dell’il 24. “Tutti dobbiamo essere sufficientemente forti per resistere a qualunque provocazione nemica” ha aggiunto sottolineando è necessario che “gli occupanti rispondano per tutte le loro azioni”, ricordando Bucha, Iripin ad altri attacchi. L'articolo proviene da Italia Sera.

