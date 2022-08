Ucraina: appello dei leader occidentali alla moderazione a Zaporizhzhia (Di domenica 21 agosto 2022) - Biden, Macron, Scholz e Johnson in un colloquio telefonico hanno concordato sulla necessità di un'ispezione dell'Aiea in tempi rapidi Leggi su tg.la7 (Di domenica 21 agosto 2022) - Biden, Macron, Scholz e Johnson in un colloquio telefonico hanno concordato sulla necessità di un'ispezione dell'Aiea in tempi rapidi

tg2rai : #Ucraina, i leader di Stati Uniti, Francia, Germania e Gran Bretagna lanciano un appello per consentire subito l'is… - algirone : @P_M_1960 Lo schifo più totale è l'intervista del #tg3 al prof. Parsi in merito: invece di cogliere l'occasione per… - BdeligioBruno : RT @Vera87072826: Nel 2018 l'Ucraina, sulla base di un appello della SBU, ha incluso A.Dugin nell'elenco delle persone che rappresentano un… - zerodosi : 2/3 Informazioni per le forze dell'ordine e servizi speciali su terroristi filo-russi, separatisti, mercenari, crim… - F_GiorgioLaPira : #PapaFrancesco: vicini all’#Ucraina che vive una immane crudeltà - Vatican News -