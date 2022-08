Turchia, ecco il nuovo console d’Italia a Istanbul (Di domenica 21 agosto 2022) È iniziato lo scorso 25 luglio il mandato di Elena Clemente, nuova console generale a Istanbul. Nata a Pordenone, classe 1975, Clemente si laurea in scienze internazionali e diplomatiche all’Università di Trieste ed entra in carriera diplomatica nel 2002. I primi incarichi alla Farnesina sono alla Direzione Generale Paesi Africa sub-sahariana e alla DG Cooperazione Sviluppo. A Buenos Aires il suo primo mandato all’estero: nel 2008 svolge funzioni di console nella sede argentina che lascia nell’ottobre 2010, quando viene nominataPrimo segretario a Kabul. Nel 2012 è al Consolato Generale a Gerusalemme con funzioni di console aggiunto; l’anno successivo viene confermata con funzioni di console. Nel 2016 torna allaFarnesina, questa volta alle dirette dipendenze del Direttore Generale per gli Affari ... Leggi su ildenaro (Di domenica 21 agosto 2022) È iniziato lo scorso 25 luglio il mandato di Elena Clemente, nuovagenerale a. Nata a Pordenone, classe 1975, Clemente si laurea in scienze internazionali e diplomatiche all’Università di Trieste ed entra in carriera diplomatica nel 2002. I primi incarichi alla Farnesina sono alla Direzione Generale Paesi Africa sub-sahariana e alla DG Cooperazione Sviluppo. A Buenos Aires il suo primo mandato all’estero: nel 2008 svolge funzioni dinella sede argentina che lascia nell’ottobre 2010, quando viene nominataPrimo segretario a Kabul. Nel 2012 è al Consolato Generale a Gerusalemme con funzioni diaggiunto; l’anno successivo viene confermata con funzioni di. Nel 2016 torna allaFarnesina, questa volta alle dirette dipendenze del Direttore Generale per gli Affari ...

