Trieste, nuova ipotesi sulla morte di Liliana Resinovich: «Il corpo potrebbe essere stato congelato» (Di domenica 21 agosto 2022) La scomparsa e il decesso di Liliana Resinovich, la 63enne trovata morta lo scorso 5 gennaio nel boschetto dell'ex Opp di Trieste, continuano a rimanere avvolti nel mistero. Tra le varie teorie contenute nella relazione del medico legale Fulvio Costantinides e del radiologo Fabio Cavalli, spunta una nuova ipotesi, sulla quale torna oggi il quotidiano Il Piccolo. La donna potrebbe essere morta il 14 dicembre, cioè il giorno della sua scomparsa, e il suo corpo essere stato congelato, fino a poco prima del ritrovamento. Un'eventualità, comunque, che gli esperti nel documento definiscono «molto remota». Viene precisato inoltre che la morte sarebbe avvenuta «in luogo ...

