Tremonti torna in scena con Fratelli d'Italia. Lotito corre in Molise con Forza Italia (Di domenica 21 agosto 2022) Dopo la lunga avventura con Forza Italia e poi la Lega, Giulio Tremonti sceglie Giorgia Meloni. E' con lei e con il suo partito che l’ex ministro dell’Economia si rimette in gioco alle prossime elezioni.... Leggi su feedpress.me (Di domenica 21 agosto 2022) Dopo la lunga avventura cone poi la Lega, Giuliosceglie Giorgia Meloni. E' con lei e con il suo partito che l’ex ministro dell’Economia si rimette in gioco alle prossime elezioni....

PaoloR48944398 : @davcarretta Dichiarazione disonestà.. Tremonti non se lo merita, fu stritolato in un complotto Internazionale, l'o… - M_J_Motta : RT @Michele02828265: 1994-2022 stesse facce...stessi slogan, stessi odori. L'italia torna indietro. E non cito i vari TREMONTI e SALVINI (c… - emanuelino10 : RT @Michele02828265: 1994-2022 stesse facce...stessi slogan, stessi odori. L'italia torna indietro. E non cito i vari TREMONTI e SALVINI (c… - 1N0MONACI : RT @Michele02828265: 1994-2022 stesse facce...stessi slogan, stessi odori. L'italia torna indietro. E non cito i vari TREMONTI e SALVINI (c… - Linux_1974 : @Mezzorainpiu @Giulio_Tremonti Se torna questo soggetto a fare il ministro dell'economia siamo finiti... -