Trapianto cuore-polmoni | salva una 19enne pugliese | intervento alle Molinette di Torino Primo del genere in Italia

(Di domenica 21 agosto 2022) Ipertensione polmonare primitiva, malattia rarissima quanto grave. Primi sintomi in primavera, inefficace la terapiafarmacologica. Così per la diciannovenne, trasportata da Bari con un C-130 dell’Aeronautica militare, è stata sottoposta a, ospedale delle, amultiplo die duein Ecmo, ventilazione extracorporea. I militari hanno dapprima trasportato la degente per il ricovero, poi il volo alla volta di Trieste per ida trasportare subito all’ospedale torinese. Una situazione difficilissima che andava risolta in un modo eccezionale: con ildelin. L'articolo...

