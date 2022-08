Tragedia nella provincia italiana | 15enne travolto e ucciso da una macchina | cosa è successo

(Di domenica 21 agosto 2022)sulla strada.da un’auto, questo l’epilogo della giovane vita delin seguito all’incidente avvenuto in via Lazio a Sant’Antonio di Porcia alle 02.30. Alla guida dell’auto, una donna americana. La vittima viaggiava in sella alla sua bicicletta. Incidente mortale a Porcia, indi Pordenone. Un vero e proprio dramma avvenuto nel cuore della notte. Secondo quanto appreso sino a questo momento, pare che la donna alla guida dell’auto abbia perso il controllo immettendosi sulla rotatoria, travolgendo così il ragazzo di 15 anni. Incidente mortale a Porcia. Un ragazzo di 15 anni perde la vita Stando alle prime ricostruzioni sulla dnamica dell’incidente mortale, pare che il giovane si trovasse in sella alla sua bicicletta, fermo con alcuni amici sul lato ...

Stava trascorrendo, come faceva ogni anno, le sue vacanze nella casa di Collazzone, in provincia di Perugia. Lei che da Roma si era trasferita lì per vivere nella quiete e lei che, invece, ieri ...PORCIA. Drammatico incidente stradale nella notte. Un ragazzo di soli 15 anni è stato travolto e ucciso da un'auto. Sulla dinamica esatta di quello che è successo sono in corso le verifiche delle forz ...