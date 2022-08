Tragedia in vacanza, 74enne romana trovata morta sulle scale di casa: era lì da giorni (Di domenica 21 agosto 2022) Stava trascorrendo, come faceva ogni anno, le sue vacanze nella casa di Collazzone, in provincia di Perugia. Lei che da Roma si era trasferita lì per vivere nella quiete e lei che, invece, ieri mattina è stata trovata senza vita sulle scale di casa. Il suo corpo era in avanzato stato di decomposizione, pare presentasse lividi ed ematomi riconducibili, forse, a una caduta accidentale, ma ora le indagini sono in corso per fare chiarezza sulla 74enne morta e originaria della Capitale. Donna trovata morta a Collazzone Nessuna notizia della donna da giorni, poi ieri mattina la tragica scoperta: il suo corpo era lì, riverso a terra. E probabilmente la 74enne, Annamaria C, era morta già da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 21 agosto 2022) Stava trascorrendo, come faceva ogni anno, le sue vacanze nelladi Collazzone, in provincia di Perugia. Lei che da Roma si era trasferita lì per vivere nella quiete e lei che, invece, ieri mattina è statasenza vitadi. Il suo corpo era in avanzato stato di decomposizione, pare presentasse lividi ed ematomi riconducibili, forse, a una caduta accidentale, ma ora le indagini sono in corso per fare chiarezza sullae originaria della Capitale. Donnaa Collazzone Nessuna notizia della donna da, poi ieri mattina la tragica scoperta: il suo corpo era lì, riverso a terra. E probabilmente la, Annamaria C, eragià da ...

