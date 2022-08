Traffico Roma del 21-08-2022 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

LuceverdeBuongiorno e ben trovati all'ascolto resta nel complesso scorrevole ilsulla rete viaria della capitale segnalato dalla polizia locale un incidente in via dei Monti di Primavalle altezza incrocio con via Camillo Mazzella possibili rallentamenti per ildi zona In zona San Pietro chiuso per lavori sulle condotte idriche il tratto di via Paolo II ultimo giorno di lavori sulla linea Orte Fiumicino linea ferroviaria interrotta ancora per l'intera giornata di oggi traOstiense Fiumicino aeroporto sospeso anche il servizio Leonardo Express attivo un servizio bus navetta