Torino, sfoltire la rosa per i prossimi innesti (Di domenica 21 agosto 2022) Il Torino ha necessità di vendere per liberare spazio in rosa e sul monte ingaggi per i prossimi arrivi: il punto Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Torino ha bisogno di vendere per abbattere il monte ingaggi in attesa dei prossimi arrivi per rinforzare la rosa. Tra i nomi in uscita, ci sono anche Zaza, che ha un timido interessamento dall’Arabia Saudita e Verdi, monitorato dalla Salernitana. Più concrete le piste che portano all’uscita di Izzo: il difensore piace sia al Valencia di Gattuso che all’Udinese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 agosto 2022) Ilha necessità di vendere per liberare spazio ine sul monte ingaggi per iarrivi: il punto Secondo quanto riportato da Tuttosport, ilha bisogno di vendere per abbattere il monte ingaggi in attesa deiarrivi per rinforzare la. Tra i nomi in uscita, ci sono anche Zaza, che ha un timido interessamento dall’Arabia Saudita e Verdi, monitorato dalla Salernitana. Più concrete le piste che portano all’uscita di Izzo: il difensore piace sia al Valencia di Gattuso che all’Udinese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : Torino, sfoltire la rosa per i prossimi innesti - gazzettaGranata : Al Torino urgono forza e qualità in mezzo ma prima la società vuole sfoltire #TorinoFC #FVCG #SFT - Luxgraph : Toro, urgono forza e qualità in mezzo. Ma prima la società vuole sfoltire - marinabeccuti : Al Torino urgono forza e qualità in mezzo ma prima la società vuole sfoltire - Torinogranatait : Al Torino urgono forza e qualità in mezzo ma prima la società vuole sfoltire -