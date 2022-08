Tommaso Zorzi e la meta innovativa per le vacanze: “Mi sto innamorando” (Di domenica 21 agosto 2022) Nuova meta vacanziera per Tommaso Zorzi: il vincitore del GF Vip 5 e la sorella Gaia insieme in montagna: “Mi sto innamorando” E’ tempo di abbandonare la spiaggia e di iniziare a scalare, almeno così Tommaso Zorzi sta provando a dare un senso diverso alla sua estate. Il vincitore del GF Vip 5 dopo diverse settimane passate nelle più disparate mete marittime ha scelto di provare una esperienza in montagna, come raccontato nelle proprie Instagram stories. Così l’influencer ha fatto i bagagli e con la sorella Gaia Zorzi e un’allegra combriccola di amici ha raggiunto Courmayer. “Ragazzi, buongiorno, ci stiamo preparando per una gita in Val Ferret. Io mi sto innamorando sempre di più della montagna, cioè se il mare merita 9 la montagna è da 10 e lode. Si ... Leggi su 361magazine (Di domenica 21 agosto 2022) Nuovavacanziera per: il vincitore del GF Vip 5 e la sorella Gaia insieme in montagna: “Mi sto” E’ tempo di abbandonare la spiaggia e di iniziare a scalare, almeno cosìsta provando a dare un senso diverso alla sua estate. Il vincitore del GF Vip 5 dopo diverse settimane passate nelle più disparate mete marittime ha scelto di provare una esperienza in montagna, come raccontato nelle proprie Instagram stories. Così l’influencer ha fatto i bagagli e con la sorella Gaiae un’allegra combriccola di amici ha raggiunto Courmayer. “Ragazzi, buongiorno, ci stiamo preparando per una gita in Val Ferret. Io mi stosempre di più della montagna, cioè se il mare merita 9 la montagna è da 10 e lode. Si ...

