Tiro al bersaglio sui giovani scelti da Letta come capilista. Ora tocca a Sarracino (che corre a disattivare tutti i profili social) (Di domenica 21 agosto 2022) «Qualcosa è andato storto»: l'avvertenza che appare sulla pagina nera del profilo Twitter di Marco Sarracino è forse il commento che meglio descrive le difficoltà che hanno subito accompagnato l'operazione "cinque giovani capilista per il Pd" solo quattro giorni fa. Dopo i casi di La Regina (che si è ritirato) e Scarpa – entrambi sotto accusa per delle vecchie posizioni su Israele – un altro giovanissimo in corsa con il Partito democratico finisce nel mirino della destra. Marco Sarracino, capolista a Napoli, è stato criticato da Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, per un post pubblicato il 7 novembre 2019. In quell'occasione Sarracino ricordava la ricorrenza della rivoluzione russa guidata da Lenin, scrivendo: «Buon anniversario della rivoluzione».

