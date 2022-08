TikTok lancia una nuova funzione per condividere le Storie su Instagram e Facebook (Di domenica 21 agosto 2022) TikTok ha rivelato a TechCrunch che sta lanciando una nuova funzione che consentirà agli utenti di condividere le Storie di TikTok sui social network “rivali”, tra cui Facebook e Instagram. TikTok ha iniziato a testare le Storie, un contenuto video più breve rispetto a quello canonico dei Per te, a partire dall’anno scorso. Nel frattempo, su Instagram hanno preso sempre più piede i Reels, una funzionalità accolta dagli utenti non senza perplessità in quanto troppo simile al formato video tipico di TikTok. I punti di incontro e le similarità tra i vari social network, in ogni caso, diventano sempre di più. LEGGI ANCHE > Ora c’è anche la conferma dei numeri: i reels ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 21 agosto 2022)ha rivelato a TechCrunch che stando unache consentirà agli utenti diledisui social network “rivali”, tra cuiha iniziato a testare le, un contenuto video più breve rispetto a quello canonico dei Per te, a partire dall’anno scorso. Nel frattempo, suhanno preso sempre più piede i Reels, una funzionalità accolta dagli utenti non senza perplessità in quanto troppo simile al formato video tipico di. I punti di incontro e le similarità tra i vari social network, in ogni caso, diventano sempre di più. LEGGI ANCHE > Ora c’è anche la conferma dei numeri: i reels ...

ItaliaStartUp_ : TikTok lancia una funzione che fa infuriare Mark Zuckerberg - Libero Tecnologia - ItaSmartReview : TikTok lancia un generatore di immagini IA in stile DALL-E - - pedroelrey : TikTok lancia Shopping Ads, inclusi annunci di shopping video, annunci di elenchi di cataloghi e annunci di shoppin… - louisgvitar : RT @callitwhatulike: Poverina lei che vorrebbe solo guardarsi tiktok in pace e si troverà 50 video mandati da me nei dm di cente che dice y… - callitwhatulike : Poverina lei che vorrebbe solo guardarsi tiktok in pace e si troverà 50 video mandati da me nei dm di cente che dic… -