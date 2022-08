Theate subito decisivo: l’ex Bologna regala i tre punti al Rennes (Di domenica 21 agosto 2022) l’ex Bologna Theate trova un gol decisivo nella sfida contro l’Ajacco e regala tre punti ai rossoneri l’ex Bologna Theate trova un gol decisivo nella sfida contro l’Ajacco e regala tre punti ai rossoneri. Il difensore andato in Francia in questa sessione di mercato ci ha messo poco per fasi apprezzare dai suoi nuovi tifosi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 agosto 2022)trova un golnella sfida contro l’Ajacco etreai rossoneritrova un golnella sfida contro l’Ajacco etreai rossoneri. Il difensore andato in Francia in questa sessione di mercato ci ha messo poco per fasi apprezzare dai suoi nuovi tifosi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

