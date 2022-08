Terza tappa Vuelta 2022 | bis di Bennett | Affini nuova maglia rossa

RSIsport : ?????Ancora Sam Bennett alla Vuelta: l'irlandese si prende la terza tappa bissando il successo della vigilia. La mag… - zazoomblog : Vuelta 2022 classifica generale aggiornata dopo terza tappa: Affini si prende la maglia rossa - #Vuelta… - MasterblogBo : BREDA (OLANDA) (ITALPRESS) – Sam Bennett ottiene il bis nella terza tappa della Vuelta 2022, da Breda a Breda di 19… - Fanta_Cycling : Good job @Sammmy_Be ! Chi si aspettava un irlandese in gran forma? Leggi la news sul sito #fantacycling perché c'è… - sportface2016 : #Vuelta, la classifica generale aggiornata dopo la terza tappa: #Affini si prende la maglia rossa -

DIRETTA/ Vuelta 2022 streaming video tv 2tappa: ha vinto Sam Bennett! Per lui dunque unapositiva, nella quale ha dimostrato di essere particolarmente in forma. Poi però, come già detto, ...Nelladella Vuelta a Espana 2022 , 193,5 km con partenza e arrivo a Breda , ultima frazione olandese prima del trasferimento in Spagna , Sam Bennett concede il bis del successo di ieri a Utrecht ...Nella gara maschile erano in testa tre italiani: Mario Sanzullo, Dario Verani e Matteo Furlan; in quella femminile Barbara Pozzobon e Veronica Santoni erano seconda e terza ...Edoardo Affini in maglia rossa dopo la seconda volata di fila vinta da Sam alla Vuelta a España. Battuti a Breda Mads Pedersen e Daniel McLay, domani riposo e rientro in terra iberica Si è sempre sapu ...