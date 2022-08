Terremoto Sicilia, scossa magnitudo 4.2 a 80 chilometri da Palermo (Di domenica 21 agosto 2022) Terremoto in Sicilia. Una scossa di magnitudo 4.2 è stata registrata alle 6.52 di stamattina a Giuliana, nella provincia di Palermo. Secondo i dati dell'Ingv, l'epicentro del sisma... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 21 agosto 2022)in. Unadi4.2 è stata registrata alle 6.52 di stamattina a Giuliana, nella provincia di. Secondo i dati dell'Ingv, l'epicentro del sisma...

