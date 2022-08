Terremoto in Italia | forte scossa questa mattina | ecco dove

Leggi su tvzap

(Di domenica 21 agosto 2022) Unha colpito la Sicilia, in particolare la zona intorno a Palermo. In tanti hanno sentito la. Secondo quanto rilevato dall’Ingv, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la terra ha tremato con una magnitudo di magnitudo 4.2, alle 6.52 di oggi, 21 agosto.in Sicilia di magnitudo 4.2: la situazione Il sisma, secondo i dati raccolti dall’istituto, ha avuto il suo epicentro a Giuliana, a 50 chilometri da Palermo, a una profondità di circa 4 chilometri. In tanti hanno dichiarato di avere avvertito la terra tremare. In particolare, ilsi è sentito da Palermo, che dista 50 chilometri dall’epicentro e Agrigento, lontana 51 chilometri. Ma anche gli abitanti di Caltanissetta e Trapani, entrambe a circa 75 km ...