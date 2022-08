Tentato omicidio a Roma: reagisce alla rapina e viene accoltellato (Di domenica 21 agosto 2022) Lo voleva derubare e così per farlo ha tirato fuori un coltello da cucina. E ha colpito la vittima, che ha cercato di proteggersi e di ‘ripararsi’ con il braccio destro. La rapina finita nel sangue è avvenuta a Roma questa mattina, alle 5, nei pressi della Stazione Termini, vicino Piazza dei Cinquecento: è qui che gli agenti di Polizia sono intervenuti e hanno bloccato l’aggressore, che nel frattempo aveva Tentato di fuggire. Ma invano. La rapina vicino la Stazione Termini L’aggressore, un nigeriano del 1999, aveva intenzione di rapinare un uomo, un tunisino del 1986. E così ha tirato fuori dalla tasca un coltello e lo ha colpito al braccio. Proprio lo stesso braccio la vittima aveva cercato di usare per ‘ripararsi’ e coprirsi dai fendenti. L’arresto Sul posto sono intervenuti gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 21 agosto 2022) Lo voleva derubare e così per farlo ha tirato fuori un coltello da cucina. E ha colpito la vittima, che ha cercato di proteggersi e di ‘ripararsi’ con il braccio destro. Lafinita nel sangue è avvenuta aquesta mattina, alle 5, nei pressi della Stazione Termini, vicino Piazza dei Cinquecento: è qui che gli agenti di Polizia sono intervenuti e hanno bloccato l’aggressore, che nel frattempo avevadi fuggire. Ma invano. Lavicino la Stazione Termini L’aggressore, un nigeriano del 1999, aveva intenzione dire un uomo, un tunisino del 1986. E così ha tirato fuori dtasca un coltello e lo ha colpito al braccio. Proprio lo stesso braccio la vittima aveva cercato di usare per ‘ripararsi’ e coprirsi dai fendenti. L’arresto Sul posto sono intervenuti gli ...

amnestyitalia : Ahmad Manasra, palestinese, arrestato a 13 anni nel 2015, è stato condannato a nove anni e cinque mesi di carcere p… - LegaSalvini : ?? ARRESTATO PER TENTATO OMICIDIO: TUNISINO TORNA SUBITO IN LIBERTÀ #25settembrevotoLega - CorriereCitta : Tentato omicidio a Roma: reagisce alla rapina e viene accoltellato - romatoday : Paura all'alba a #termini, tenta di rapinare un uomo e lo accoltella: arrestato per tentato omicidio… - dar_casartelli : RT @fratotolo2: Arrestato un tunisino di 19 anni che il 27 luglio aveva cercato di accoltellare un barista. Il pm ha derubricato il reato… -