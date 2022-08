Tensioni Usa-Cina su Taiwan | i big asiatici via da Wall Street E i marchi americani preparano il “piano B” | Apple guarda a India e Vietnam

(Di domenica 21 agosto 2022) Nell’incertezza ci si prepara al peggio. L’ipotesi di uno scontro trae Stati Uniti rimane remota ma ha assunto maggior concretezza alla luce delle crescentiche rino. Si rievocano le parole dello storico e militare dell’antica Atene Tucidide che nella sua Guerra del Peloponneso spiega che quando una potenza emergente sfida quella già affermata frequentemente il confronto sfocia in una guerra per l’egemonia. E così, da una parte e dall’altra, si iniziano a muovere anche gli eserciti economici. Le aziende cinesi se ne vanno (o vengono cacciate) da, i grandicomesiuscite di sicurezza e stringono accordi con altri paesi per assicurarsi nuovi sbocchi ...

... Head of Macro & Market Research di Generali Investments Il dollarosta proseguendo il suo ... Tuttavia, come affermato in precedenza, è improbabile che legeopolitiche e le incertezze sui ...Oltre al conflitto, sono venute alla ribaltageopolitiche, scelte fatte in passato e, per ... A settembre saremo preda di una recessione importata, visto che anche Cina,e Germania stanno ...Quando si tratta della strategia per i semiconduttori, i politici americani hanno perso la bussola e non sanno che pesci prendere.La questione di Taiwan “è la più importante, delicata e centrale nelle relazioni sino-americane. Si tratta di una situazione generale, ha concluso Shu, alla base delle relazioni diplomatiche, economic ...