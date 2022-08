Tennistavolo, Europei 2022: Sofia Polcanova regala all’Austria l’oro nell’individuale femminile (Di domenica 21 agosto 2022) Sofia Polcanova ha monopolizzato la scena a Monaco di Baviera nella finale europea nel tabellone dell’individuale femminile. L’austriaca non ha lasciato spazio alla tedesca Nina Mittelham, sconfitta con un netto 4 a 0 (11-9/11-2/11-0/11-0). Il primo set è stato l’unico in cui la padrona di casa ha tentato di fronteggiare la 27enne nativa di Chi?in?u (Moldavia). 11 a 9 è stato il risultato finale a favore della campionessa europea nel doppio femminile che si è imposta in scioltezza anche nel secondo segmento del match con il netto punteggio di 11 a 2. L’austriaca ha concluso la pratica senza lasciare il minimo spazio alla 25enne nativa di Willich, vincitrice quest’anno in occasione del WTT Contender Lima (Perù). Il terzo ed il quarto set si sono conclusi 11 a 0 a sfavore della teutonica che in semifinale aveva avuto la ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022)ha monopolizzato la scena a Monaco di Baviera nella finale europea nel tabellone dell’individuale. L’austriaca non ha lasciato spazio alla tedesca Nina Mittelham, sconfitta con un netto 4 a 0 (11-9/11-2/11-0/11-0). Il primo set è stato l’unico in cui la padrona di casa ha tentato di fronteggiare la 27enne nativa di Chi?in?u (Moldavia). 11 a 9 è stato il risultato finale a favore della campionessa europea nel doppioche si è imposta in scioltezza anche nel secondo segmento del match con il netto punteggio di 11 a 2. L’austriaca ha concluso la pratica senza lasciare il minimo spazio alla 25enne nativa di Willich, vincitrice quest’anno in occasione del WTT Contender Lima (Perù). Il terzo ed il quarto set si sono conclusi 11 a 0 a sfavore della teutonica che in semifinale aveva avuto la ...

