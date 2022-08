Tennistavolo | Europei 2022 | Qiu Dang batte Darko Jorgic e regala l’oro alla Germania

(Di domenica 21 agosto 2022) Oggi, domenica 20 agosto, si sono chiusi gliindividualidi, che si sono disputati nell’ambito degli European Championships, in corso a Monaco di Baviera, in: l’ultimo titolo ad essere assegnato è stato quello della specialità olimpica di singolare maschile. All’ultimo tentativo laha centrato, dopo essere rimasta a secco di medaglie nei tornei di doppio ed aver mancato il metallo più pregiato nel singolare femminile nonostante la presenza di tre tedesche in semifinale: il merito è stato di Qiu. Il numero 4 del tabellone nell’ultimo atto ha battuto in rimonta lo sloveno, testa di serie numero 2, con il punteggio di 4-1 (10-12, 14-12, 11-8, 11-9, ...

zazoomblog : Tennistavolo Europei 2022: Sofia Polcanova regala all’Austria l’oro nell’individuale femminile - #Tennistavolo… - Nicola89144151 : ... 18:40 Studio Europei 19:00 Atletica: Sessione Serale 20:30 Tg2 21:00 Atletica: Sessione Serale (22:40) Rai Sp… - zazoomblog : Tennistavolo Europei 2022: decise le finali dei tornei di singolare ed assegnate le medaglie di bronzo -… - labrosport : ?? Poca fortuna e altrettanta strada in tabellone per il veterano livornese ai campionati continentali. - zazoomblog : Tennistavolo Europei 2022: Giorgia Piccolin si ferma ad un passo dalla medaglia - #Tennistavolo #Europei #2022:… -

... finale per il bronzo maschile 16.00" Singolare maschile, finale 16.00 NUOTO DI FONDO ... finale 21.22 ATLETICA - 4 100 femminile, finale ITALIANI IN GARA2022 OGGI DOMENICA 21 ...... sono state assegnate ai semifinalisti perdenti le quattro medaglie di bronzo nelle specialità olimpiche di singolare maschile e singolare femminile agliindividuali 2022 di, che ...Però ho voluto crederci e ne è valsa la pena', ha proseguito Gimbo. Lo ha dichiarato Gianmarco Tamberi dopo l’oro conquistato nel salto in alto agli Europei di Monaco. E questa cosa, da capitano, ovvi ...Era dal 2008 che un'azzurra non arrivava ai quarti di fiale degli europei di tennistavolo. La sconfitta per mano della tedesca Sabine Winter ...