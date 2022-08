Temptation Island, Manuela Carriero svela com’è nato il ritorno di fiamma con Luciano Punzo poi lancia una bordata a Stefano Sirena (Di domenica 21 agosto 2022) Manuela Carriero e Luciano Punzo dopo un periodo di forte crisi che li aveva allontanati sono tornati insieme. L’annuncio è stato dato direttamente dalla coppia attraverso un romanticissimo video condiviso sui rispettivi social. Dopo il ritorno di fiamma, non sono mancati i commenti da parte dei fan che li hanno seguiti durante l’ultima edizione di Temptation Island. Non sono passate inosservate neanche le frecciatine da parte di Stefano Sirena, l’ex fidanzato storico della Carriero, lasciato durante il falò del reality delle tentazioni proprio per Luciano. Di recente Manuela ha risposto ad alcune domande su Instagram, dove si è poi lasciata andare anche a una ... Leggi su isaechia (Di domenica 21 agosto 2022)dopo un periodo di forte crisi che li aveva allontanati sono tornati insieme. L’annuncio è stato dato direttamente dalla coppia attraverso un romanticissimo video condiviso sui rispettivi social. Dopo ildi, non sono mancati i commenti da parte dei fan che li hanno seguiti durante l’ultima edizione di. Non sono passate inosservate neanche le frecciatine da parte di, l’ex fidanzato storico della, lasciato durante il falò del reality delle tentazioni proprio per. Di recenteha risposto ad alcune domande su Instagram, dove si è poi lasciata andare anche a una ...

IsaeChia : #TemptationIsland, Manuela Carriero svela com’è nato il ritorno di fiamma con Luciano Punzo poi lancia una bordata… - Novella_2000 : Ex tentatore di Temptation Island viene trasportato in ospedale nella notte: le sue condizioni di salute - andre4xox : @brun0xox perché pensavo fossi filippo di temptation island? - NicoZale18 : come ho fatto a vivere senza temptation island quest’estate non si sa - zazoomblog : Temptation Island Francesco Chiofalo portato in ambulanza al pronto soccorso dopo una serata in discoteca: “La cosa… -