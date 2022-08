Tempesta d’Amore | anticipazioni dal 20 al 26 agosto 2022 | il ricatto di Christoph

(Di domenica 21 agosto 2022) Leitaliane didal 20 al 26preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera in onda su Rete 4., trama puntate dal 20 al 26Cornelia rivela a Robert quello che le ha detto Werner: lui e sua madre hanno avuto una storia.ricatta Rosalie, proponendole un viaggio a Parigi in cambio dell’estinzione di tutti i suoi debiti. La Engel inizialmente rifiuta ma poi, pensando alle difficoltà economiche del caffè Liebling, decide di accettare la proposta dell’albergatore. I due si preparano così a partire per la capitale francese. Michael ...

Un vero e proprio terremoto sta per sconvolgere le vite di Cornelia Holle (Deborah Müller) e di tutta la famiglia Saalfeld. Nelle prossime puntate italiane dila donna scoprirà infatti di poter essere imparentata con la famiglia del suo amato. Non tutto, però, è come sembra Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto