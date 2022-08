Taranto: morto il bimbo di due anni affetto da Sma, vano l’utilizzo del farmaco più costoso del mondo Raccolta di fondi per il Zolgensma (Di domenica 21 agosto 2022) Federico Musciacchio è morto. L’atrofia muscolare non ha dato scampo al bambino tarantino di due anni. È stato vano anche l’utilizzo del Zolgensma, il farmaco più costoso del mondo, per una terapia che una Raccolta di fondi aveva consentito. L'articolo Taranto: morto il bimbo di due anni affetto da Sma, vano l’utilizzo del farmaco più costoso del mondo <small class="subtitle">Raccolta di fondi per il Zolgensma</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 21 agosto 2022) Federico Musciacchio è. L’atrofia muscolare non ha dato scampo al bambino tarantino di due. È statoanchedel, ilpiùdel, per una terapia che unadiaveva consentito. L'articoloildi dueda Sma,delpiùdel diper il proviene da Noi Notizie..

