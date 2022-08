Tabellone Wta Granby 2022 | Kasatkina guida il seeding | presente Paolini

Leggi su sportface

(Di domenica 21 agosto 2022) Ilprincipale del Wta 250 di(Canada, cemento outdoor). Sulla superficie dura canadese va in scena questo torneo che si terrà tra domenica 21 e sabato 27 agosto. Are ilc’è la russa Daria, mentre per l’Italia sarà solamente una la protagonista in campo, ovvero Jasmine. Ecco tutti gli accoppiamenti e i risultati del torneo di. ILPRINCIPALE DEL WTA DIPRIMO TURNO (1)vs Minnen Kovinic vs Frech Dart vs Zanevska Peterson vs (5) Parrizas Diaz (4) Bondar vs Q Maria b. Podoroska 7-5 6-1 Parry vs Q Dodin vs (8) Martincova (10) Kostyuk vs Zidansek Fourlis vs (Q) Marino vs (WC) Mboko Q vs (3)(7) ...