Sulle strade che raccontano un’Italia perduta

La Cassia Sulle colline dolci del Senese, certe curve «a picco» dell'Aurelia, i pini a fare da corona all'Appia verso Terracina... Un testo originale e affascinante per scoprire le storiche vie di comunicazione del Paese. Dove si apprezza l'unicità del nostro paesaggio. E l'importanza di preservarlo. Non so se fu Antonio Delfini o Cesare Garboli, suo innamorato esegeta, a parlare delle strade bianche di un'Italia perduta: un'immagine indimenticabile. L'Autostrada del sole, che cambiò la nostra percezione delle distanze, fu iniziata nel 1956 e inaugurata nel 1964, tra i miei 4 e i miei 12 anni. Fu il compimento dell'«Unità d'Italia», cancellando le differenze tra una regione e l'altra, per un solo nastro che univa capoluoghi e città come fece la televisione con i dialetti. Esce ora, sulla materia il bel libro ...

