Successo per trasporti super scontati. Ma servizio non rinnovato (Di domenica 21 agosto 2022) Il biglietto che con 9 euro consente di viaggiare in tutta la Germania con i treni locali/regionali per un mese era stato accolto in modo entusiasta dalla maggior parte delle popolazione e aveva attirato attenzioni da tutto il mondo, con i governi alla ricerca di iniziative che possano aiutare a combattere un’inflazione galoppante e aiutare il potere d’acquisto dei cittadini, schiacciato dall’aumento del costo della vita. A pochi giorni dal termine dell’iniziativa – è stata infatti programmate solo per i mesi di giugno, luglio e agosto, è possibile fare un bilancio della misura voluta dal governo tedesco. I ticket da 9 euro hanno permesso di viaggiare su tutti i mezzi di trasporto pubblici tedeschi, tra cui treni, metropolitane, bus e tram, e anche per prendere alcune linee di traghetti attive a Berlino e ad Amburgo. La misura è stata apprezzata dai tedeschi, tanto che ... Leggi su quifinanza (Di domenica 21 agosto 2022) Il biglietto che con 9 euro consente di viaggiare in tutta la Germania con i treni locali/regionali per un mese era stato accolto in modo entusiasta dalla maggior parte delle popolazione e aveva attirato attenzioni da tutto il mondo, con i governi alla ricerca di iniziative che possano aiutare a combattere un’inflazione galoppante e aiutare il potere d’acquisto dei cittadini, schiacciato dall’aumento del costo della vita. A pochi giorni dal termine dell’iniziativa – è stata infatti programmate solo per i mesi di giugno, luglio e agosto, è possibile fare un bilancio della misura voluta dal governo tedesco. I ticket da 9 euro hanno permesso di viaggiare su tutti i mezzi di trasporto pubblici tedeschi, tra cui treni, metropolitane, bus e tram, e anche per prendere alcune linee di traghetti attive a Berlino e ad Amburgo. La misura è stata apprezzata dai tedeschi, tanto che ...

