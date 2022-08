Subito al lavoro il nuovo console Usa di Napoli (Di domenica 21 agosto 2022) “Sono felice e onorata di rappresentare il mio Paese in una delle sedi diplomatiche più antiche del mondo” è il saluto iniziale del nuovo console Generale USA a Napoli Tracy Roberts-Pounds, insediatosi dopo la fine del mandato del suo predecessore Mary Avery. Sono tutte donne i consoli che si sono succeduti negli ultimi anni a dimostrazione di una grande attenzione che il governo statunitense ha nei confronti del ruolo diplomatico femminile . La sua rappresentatività e il ruolo che ricopre è importante non solo per la storicità dei rapporti diplomatici tra Italia e USA ma soprattutto perché ci troviamo in un momento di grandi cambiamenti, nei quali la situazione politica italiana e la guerra tra Russia e Ucraina che ha cambiato lo scenario delle influenze in Europa e nello scacchiere internazionale, ove preoccupa non poco la ... Leggi su ildenaro (Di domenica 21 agosto 2022) “Sono felice e onorata di rappresentare il mio Paese in una delle sedi diplomatiche più antiche del mondo” è il saluto iniziale delGenerale USA aTracy Roberts-Pounds, insediatosi dopo la fine del mandato del suo predecessore Mary Avery. Sono tutte donne i consoli che si sono succeduti negli ultimi anni a dimostrazione di una grande attenzione che il governo statunitense ha nei confronti del ruolo diplomatico femminile . La sua rappresentatività e il ruolo che ricopre è importante non solo per la storicità dei rapporti diplomatici tra Italia e USA ma soprattutto perché ci troviamo in un momento di grandi cambiamenti, nei quali la situazione politica italiana e la guerra tra Russia e Ucraina che ha cambiato lo scenario delle influenze in Europa e nello scacchiere internazionale, ove preoccupa non poco la ...

